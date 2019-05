V ČR chybí české animované seriály pro předškolní děti

Česká animovaná tvorba stagnuje kvůli malé podpoře, a české děti tak sledují spíše zahraniční tvorbu a formuje je kultura cizích zemí. V ČR chybí české animované seriály, Česká televize na ně má málo peněz. Předškolní děti přitom podle psychologů získávají 60 až 70 procent všech informací o světě z videa. Při dnešní debatě o krizi české animované tvorby to na filmovém festivalu Anifilm v Třeboni řekli zástupci Asociace animovaného filmu (ASAF) a další diskutéři.

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm nabízí do 12. května přes 500 snímků. Loni přehlídka přilákala přes 30.000 diváků. Michal Podhradský z ASAF, zatímco Irsko dává na dětské pořady 18 procent z rozpočtu státní televize, ČT jedno procento. "To je strašně málo," řekl Podhradský. Petr Nezval z ČT v diskusi řekl, že v roce 2016 dala ČT na animované seriály 12 milionů Kč, letos to bude 19 milionů a roste počet koprodukcí.