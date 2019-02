V ČR chybí 5000 řezníků, říká šéf svazu zpracovatelů

Na pracovním trhu chybí kolem 5000 odborně vyučených řezníků. Poptávka po nich je velká, v učení jich je 100. ČTK to řekl ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina. Velké firmy jsou podle něj schopné přijmout i 50 nových řezníků. Hrubá mzda je podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu kolem 21.000 korun, ale to podle Katiny neodpovídá realitě, protože jsou do ní započítávaní pomocní pracovníci. Podle šetření svazu si u standardně fungující firmy vydělá kvalifikovaný řezník až 40.000 korun hrubého měsíčně. Podle Katiny bude poptávka po řeznících v dalších 15 letech stejná jako nyní, možná i větší. Větší míra mechanizace je nebude podle něj moci nahradit.