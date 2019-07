V ČR bylo v červnu vyhlášeno 32 bankrotů firem, nejmíň od roku 2008

Letos v červnu bylo v Česku vyhlášeno přes 920 osobních bankrotů. Vyplývá to z údajů společnosti Czech Credit Bureau. Jde o nejnižší číslo za tento rok. Výrazně naopak stoupl počet návrhů na osobní bankrot - meziměsíčně skoro o devět stovek zhruba na 2200 případů. V červnu začala platit novela insolvenčního zákona, která zavedla mírnější podmínky pro oddlužení.

Lidé mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.