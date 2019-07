V Č.Krumlově začíná hudební festival

V Českém Krumlově bude v pátek večer zahájen 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Do 10. srpna nabídne 23 koncertů. V programu jsou vokální skupina Take 6, zpěváci z Broadwaye i barokní opera Georga Friedricha Händela. Dva koncerty v Boleticích připomenou 30 let od pádu železné opony. Novinkou jsou filmová promítání. Uvedl to prezident festivalu Jaromír Boháč. Zahajovací večer u barokní fontány zámecké zahrady přiblíží hudbu, tanec a atmosféru barokních slavností z éry Ludvíka XIV., v nichž král sám účinkoval. Rozpočet festivalu je 38,6 milionu Kč. Loni akce přilákala téměř 21.000 lidí.