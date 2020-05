V chebské nemocnici začalo testování zaměstnanců, zavřené oddělení geriatrie v Ostravě

U chebské nemocnice začalo testování všech jejích zaměstnanců Nemocnice je v současnosti jedním z největších lokálních ohnisek nákazy koronavirem v České republice. Podle informací, kterézveřejnil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, se zde nakazilo už 38 zaměstnanců nemocnice a také pacienti. Jen za úterý nemocnice ohlásila devět nově nakažených zdravotníků a tři pacienty. Nemocnice proto pacienty, u nichž byly testy negativní, převeze do okolních nemocnic. V Chebu zůstanou hospitalizováni pacienti s onemocněním covid-19.

V první vlně projdou testováním všichni zaměstnanci nemocnice. Pokud se u některého nákaza potvrdí, na řadu přijdou členové jeho domácnosti. Chebská nemocnice má bezmála 500 zaměstnanců. Jak se nákaza do nemocnice dostala a proč se tak rychle rozšířila, není jasné. Ředitel nemocnice Martin Krušina se domnívá, že za vysokým nárůstem počtu nakažených zdravotníků je nákaza od konkrétní pacientky. Vychází z toho, že náhle onemocnělo více zdravotníků z jednoho týmu, který se o pacientku staral. Chebsko patří mezi nejzasaženější okresy v zemi. V přepočtu na obyvatele má podle údajů ministerstva k 5. květnu 267,7 nakažených na 100.000 obyvatel. To je více než má Praha. Svoji roli může hrát i fakt, že Cheb sousedí s německými okresy, kde je nákaza také velmi rozšířená.

Městská nemocnice Ostrava musela zavřít oddělení geriatrie D s 28 lůžky. Důvodem je výskyt koronavirové nákazy v této části nemocnice. Aktuálně je geriatrie bez 21 zaměstnanců, u 16 se nákaza covidem-19 potvrdila, dalších pět je v karanténě, protože byli v kontaktu s kolegy na pracovišti, které muselo být uzavřeno. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Nákaza se na oddělení potvrdila poté, kdy byl jeden z původně negativních pacientů opětovně testován na covid-19, a to před chystaným převozem do LDN. Jeho test byl pozitivní, a testováni tak byli zaměstnanci z tohoto pracoviště.