V českých školách roste počet Slováků, ale i dalších cizinců

Počet Slováků v českých školách roste, přibývá ale i jiných cizinců. Nejvíce Slováků chodí na vysoké školy, a to 21.292. Ve srovnání s dobou před deseti lety je jich zhruba o 1500 více, i když celkově posluchačů ubylo. Slováci na vysokých školách tvoří kolem sedmi procent všech studentů. Slovenských dětí je čím dál víc i v mateřských, základních a středních školách, aktuálně tam ale představují asi půl procenta všech žáků. Například ve školkách jsou z cizinců početnější Vietnamci či Ukrajinci. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Na vysokých školách v Česku tvoří Slováci v současnosti asi polovinu cizinců, kterých mezi studenty obecně přibývá. Zatímco v roce 2008 chtělo vysokoškolský titul v ČR získat 30.121 cizinců a přibližně dvě třetiny z nich byli Slováci, loni to bylo dohromady 43.713 cizinců a z toho bylo 21.292 slovenských posluchačů. Nejrychleji mezi studenty z ciziny v posledních letech přibývalo Rusů, Ukrajinců či Kazachů, jejichž množství se od roku 2007 znásobilo a tvoří zhruba čtvrtinu zahraničních studentů v Česku.

Naprostá většina Slováků studuje v ČR zdarma. Na rozdíl od jiných cizinců nemusí ani prokazovat znalost češtiny. Vzdělávání v cizojazyčných studijních programech si podle Českého statistického úřadu platilo předloni 99 slovenských studentů. Na nižších úrovních škol se situace od vysokých škol liší. Slovenských dětí je tam méně. Například ve školkách tvoří v současnosti zhruba pětinu všech cizinců. Více je ovšem Vietnamců a Ukrajinců. Do základních škol chodí letos 5181 Slováků, což je přibližně půl procenta všech školou povinných dětí. Ve středních školách, kde na rozdíl od mateřských a základních škol žáků celkově ubylo, je nyní 1825 slovenských žáků. Před deseti lety jich bylo o třetinu méně. Jejich podíl se tak v daném období zvýšil z pětiny procenta zhruba na dvě pětiny procenta.