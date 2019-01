V Česku žije asi 7100 lidí z Británie, každoročně jich přibývá

V Česku žije na 7100 Britů a Britek. Zhruba 30 procent z nich se v zemi usadilo natrvalo. Lidí z Británie každoročně přibývá. Od roku 2007 se jejich počet téměř zdvojnásobil. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) v ČR teď pracují asi 4000 britských občanů. "Většinou se jedná o lidi vysoce kvalifikované, kteří působí na vedoucích postech. Skutečně nikdo nemá zájem na tom, aby museli ze dne na den skončit. Umím si představit, že by to spoustu firem nepěkně postihlo," uvedla Maláčová. Podle ní je možné na "katastrofické scénáře" zapomenout i v případě tvrdého brexitu.

Vláda už schválila, že Britové můžou v Česku zůstat za stejných podmínek jako dosud i bez dohody, a to do konce příštího roku. Dál mohou pracovat a oni i jejich rodinní příslušníci mohou mít veřejné zdravotní pojištění. Nic se zatím nemá měnit ani pro 40.000 Čechů a Češek, kteří žijí v Británii, podotkla Maláčová. Zatímco občané EU mají v Česku stejné postavení jako domácí, cizinci ze zemí mimo společenství potřebují různá povolení. Nemohou se volně ucházet o práci.