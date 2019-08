V Česku za posledních deset let ubylo víc než dva tisíce poštovních schránek. Vyplývá to z údajů České pošty. Teď je v zemi necelých 21 tisíc schránek. Ubývá jich hlavně proto, že klesá počet dopisů, které do nich lidé hází. Zároveň ale Česká pošta musí dodržovat pravidla, která určují, kde schránky musí být. V městech nad 10 tisíc obyvatel to lidí nesmí mít ke schránce dál než jeden kilometr.