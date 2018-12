V Česku se v prvních jedenácti měsících letošního roku o něco méně kradlo i vraždilo

Přes sto lidí v Česku letos do listopadu zemřelo rukou vraha. Vyplývá to z průběžných policejních statistik kriminality. Obětí vražd je o tři desítky méně než za stejné období loni. Nejčastějším motivem vražd zůstávají osobní vztahy mezi pachatelem a obětí - těch bylo do listopadu skoro šedesát. Jen čtyři lidi zemřeli při loupežných vraždách a policie nezaregistrovala žádnou vraždu na objednávku. V Česku se letos také méně kradlo - až do listopadu policie řešila 74 tisíc krádeží, což je o deset tisíc méně než za prvních jedenáct měsíců loňského roku. Lidé do listopadu nahlásili přes šest set případů znásilnění. Je to o třicet více než za stejné období v loňském roce. Ředitelka České ženské lobby Hala Stelzerová ale upozorňuje, že podle odhadů zůstává více než devadesát procent případů nenahlášeno.

Podle Českého statistického úřadu trápí kriminalita hlavně velká města. Vysoká je v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Ostravě. Mezi oblasti s nejvyšší mírou kriminality patří i severozápadní Čechy a severní Morava. Naopak nejbezpečněji je na Vysočině. V případě Prahy nejvyšší míru kriminality vykazují oblasti jižně a jihovýchodně od metropole.