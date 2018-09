V Česku se po letech objevila západonilská horečka, kterou přenášejí komáři. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě čeká ještě na výsledky druhého testu, první testování ale nákazu potvrdilo. Muž nakažený v Řecku leží v nemocnici v Praze. ČTK to řekla vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry Hana Zelená. Ostravský zdravotní ústav je jediným pracovištěm v zemi, které je schopné spolehlivě nákazu potvrdit. Zelená poukázala na to, že v Česku se zatím objevily jen importované případy, což znamená, že se pacienti nakazili mimo republiku. Virus je ale opakovaně nalézán i v tuzemsku u komárů, ptáků a dokonce i koní. Epidemiologové tak čekají, kdy se nakazí někdo přímo v tuzemsku. Zelená poukázala na to, že letos je v řadě evropských států, například v Řecku, Itálii, Maďarsku, Srbsku a dalších, abnormální počet případů.