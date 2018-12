V Česku se loni odhalilo přes 300 pěstíren konopí

Policisté a celníci odhalili loni 305 uzavřených pěstíren konopí s umělým světlem. Je to o šest víc než v roce 2016. Přibývá menších domácích pěstíren, naopak se snižuje podíl velkopěstíren s více než 500 rostlinami. Policie našla také 264 varen pervitinu. Většinou to byly menší domácí výrobny. Na velkoprodukci drogy i velkopěstování konopí se významně podílejí vietnamské organizované skupiny. Uvádí to zpráva o užívání drog v Česku v roce 2017, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Čerpá z dat Národní protidrogové centrály a Celní protidrogové jednotky.

Na drogové scéně také pokračoval trend přesunu výroby do Polska, ale i do Německa a Nizozemska. Produkce se tak přemisťuje k surovinám a uživatelům. Jako kurýři při pašování surovin slouží hlavně najatí Češi, Slováci a Němci. Droga se pak vyvážela do Německa, Rakouska, Francie, Norska a Švédska, ale i do Austrálie či Japonska. "Pro převoz bývají najímáni kurýři, často sociálně marginalizované osoby," uvádí zpráva.