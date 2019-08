V Česku se budou analyzovat vzorky DNA tygrů z celého světa

V České republice se budou analyzovat vzorky DNA tygrů z celého světa. Prosadila to česká delegace na konferenci Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v Ženevě. V tiskové zprávě to uvedla Česká inspekce životního prostředí. Strany úmluvy CITES budou posílat do Česka vzorky ze živých tygrů, včetně zabavených exemplářů či produktů s podezřením na obsah tygří DNA. Vzorky budou využity pro genetický projekt TigrisID, jehož cílem je vyvinout nové forenzní přístupy umožňující účinnější boj proti nelegálnímu obchodu s tygry a produkty z nich. Jde například o metodu zjišťování DNA ve zpracovaných produktech, jako jsou tygří vývary a bujóny zachycené v ČR při loňském zásahu celní správy a ČIŽP, možnost přiřazení DNA k jednotlivým exemplářům či vývoj databáze o dědičné informaci jednotlivých tygrů.

"Tento výzkumný projekt běží již několik let, je realizován laboratoří Forenzní DNA servis ve spolupráci s ČIŽP a financován v rámci bezpečnostního výzkumu ministerstva vnitra. Do projektu jsou zapojeny české zoologické zahrady, které poskytly vzorky svých chovaných zvířat, evropské zoologické zahrady, spolupracuje rovněž Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií," uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss. „Zasílání a zpracování vzorků z dalších zemí, především z areálových států a zemí s významným nelegálním obchodem s tygry, bude důležitým krokem k posunu projektu TigrisID na mezinárodní úroveň," komentoval úspěch české delegace ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).