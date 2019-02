V Česku roste počet vydaných platebních karet i bankomatů

V Česku jsou stále oblíbenější bezhotovostní platby. Počet vydaných karet loni stoupl zhruba na 11 a tři čtvrtě milionu, to je asi o půl milionu víc než rok předtím. Vyplývá to ze statistik Sdružení pro bankovní karty. Stále víc malých a středních podniků totiž umožňuje bezhotovostní platbu. V Česku roste také obliba placení z mobilního telefonu a v internetových obchodech. Zvýšil se také počet bankomatů. Loni jich bylo skoro 5 a půl tisíce. Oproti předchozímu roku je to nárůst zhruba o osm stovek.