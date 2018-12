V Česku roste počet nakažených encefalitidou

Klíšťovou encefalitidou se letos za jedenáct měsíců nakazilo 690 lidí. To je o tři víc než loni za celý rok a zároveň nejvíc od roku 2006. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Česko každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě. V letech 2010 a 2011 to byla čtvrtina všech případů v unii. Nakažená klíšťata jsou častá také na Slovensku, v Rakousku, ve Slovinsku, Německu, Polsku a ve Skandinávii.

Od prosince do února je malá pravděpodobnost přisátí klíštěte, protože jsou aktivní od teploty vyšší než pět stupňů Celsia. Kvůli mírným zimám v posledních letech se podle epidemiologa Rastislava Maďara dá očekávat, že se klíšťata začnou objevovat už od března.