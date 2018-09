V Česku proběhlo loni nejvíce svateb za deset let

V loňském roce se v České republice konalo 52.567 svateb. Je to nejvíc za posledních deset let. Více než polovina snoubenců byla ve věku 25 až 34 let. Muži se poprvé ženili nejčastěji ve 29 letech, ženy ve 27. Průměrný věk novomanželů při prvním sňatku se ale příliš nemění, loni dosáhl 32,2 let u mužů a 29,8 let u žen. Na tiskové konferenci to uvedli předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček a vedoucí oddělení demografické statistiky Terezie Štyglerová.

Z dlouhodobého hlediska počet sňatků v historii značně kolísal, ovlivňovaly jej zejména události jako světové války nebo hospodářská krize 30. let. "Rapidní zlom představoval začátek 90. let a s ním změna životního stylu. Nastalo odkládání sňatků do pozdějšího věku," uvedl Rojíček. Trend poklesů celkového počtu svateb se ale v posledních letech zastavil. Minima bylo dosaženo v roce 2013, kdy bylo uzavřeno 43.499 sňatků. Od té doby počet každý rok vzrostl.