V Česku přibývá závětí, jejich počet letos zřejmě překoná rekordy

Sepsaných závětí letos bude nejvíce v historii České republiky. Odhaduje to Notářská komora. Podle ní lidé od začátku roku do konce září napsali skoro 18 tisíc závětí - tedy asi o dva tisíce víc než loni. V poslední vůli lidé nejčastěji myslí na své příbuzné, výjimkou ale nejsou ani neziskové organizace nebo charity. Podle prezidenta Notářské komory Radima Neubauera mezi zájemci o závěť přibývají taky zástupci mladé generace. "Která cestuje, podniká nebo žijí v nesezdaném svazku a chtěli by myslet na partnery. A pak také střední generace, tedy lidé, kteří vstupují do druhého či třetího manželství, a chtějí pořešit vztahy mezi dětmi," vysvětluje. Závěť lidé můžou vlastnoručně sepsat i bez notáře. Kdo ji napíše na počítači, musí mít u sebe dva svědky, jinak je listina neplatná. Majetek lidí, kteří žádné dědice nemají, získá stát. Loni to byly movité i nemovité věci za víc než dvě stě milionů korun. Nemovitosti pak pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k využití ostatním státním institucím. Nevyužitý majetek skončí v elektronických aukcích nebo v dražbách. Peníze, které z prodeje stát získá, odvádí do státního rozpočtu.