V Česku přibývá svolávacích akcí kvůli závadám na osobních vozidlech

Automobilky v Česku stále častěji svolávají svoje osobní vozidla do servisu kvůli závadám. Loni vyhlásily celkem 288 akcí. To je téměř o 30 akcí víc něž v roce 2017. Vyplývá to z databáze rychlého výstražného systému Evropské unie - Rapex - který upozorňuje spotřebitele na výrobky, které mohou ohrozit jejich bezpečnost a zdraví. Nejčastěji automobilky svolávaly osobní auta do servisu kvůli závadě na motoru nebo airbagu. K návštěvě servisu vyzývají české majitele vozidel samotní výrobci. Údaje jim ze zákona musí poskytnout Ministerstvo dopravy.