V Česku přibývá případů klíšťové encefalitidy

Případů klíšťové encefalitidy v Česku letos přibylo - do konce října jich Státní zdravotní ústav evidoval 665, to je o zhruba 30 víc než loni ve stejném období. Největší meziroční nárůst nakažených, a to o víc než polovinu, hlásí Pardubický, Liberecký a Karlovarský kraj. V celkovém počtu ale stále vede kraj Jihočeský s víc než 80 případy. Důvodem je šíření nakažených klíšťat. Narazit na ně je možné už téměř v celém Česku, včetně horských oblastí. Podle epidemiologa Jana Kynčla ze Státního zdravotního ústavu se v poslední době navíc prodlužuje období, kdy jsou klíšťata aktivní.

Loni Česko za celý rok zaznamenalo 713 případů klíšťové encefalitidy, bylo to nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Na vině je i nízká proočkovanost, která se v Česku pohybuje kolem 25 procent.