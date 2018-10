V Česku přibývá lidí se zánětem srdečního svalu

V Česku roste počet lidí, kteří se léčí se zánětem srdečního svalu. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil o 60 procent. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Nejhůře jsou na tom mladší ročníky. Ty postihuje nemoc nejčastěji. Třeba pacientů, kterým není ani dvacet let, přibylo o třetinu. Zánět srdečního svalu může být způsoben virovou nákazou nebo bakterií. V některých případech vzniká také jako autoimunitní onemocnění.

Zánět srdečního svalu se projevuje dušností, únavou i teplotou. U většiny lidí si se zánětem tělo poradí samo, v některých případech ale onemocnění vede k poruchám srdečního rytmu nebo i selhání srdce.