V Česku pokračují státní maturitní zkoušky

Didaktickými testy pokračují v Česku státní maturitní zkoušky. Testy navazují na písemnou část zkoušky z češtiny a cizích jazyků, která se konala 10. a 11. dubna. Přihlásilo se k nim přes 68 tisíc studentů. Všichni píší povinně didaktický test z českého jazyka. Jako druhý předmět si vybírali mezi cizím jazykem a matematikou. Právě tu si každý rok volí stále méně maturantů. Letos tuto zkoušku píše každý pátý přihlášený. Z cizích jazyků je nejoblíbenější angličtina. Maturovat by z ní mělo přes 50 tisíc středoškoláků. Necelá tři procenta si zvolila němčinu, ještě méně ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu.

Ředitelé středních škol obdrží výsledky testů od Cermatu 15. května. Nejpozději další den je musí sdělit žákům. Výsledky písemných prací se ředitelé dozvědí později, ale vždy do začátku ústní maturity daného žáka. Ústní zkoušky státních maturit i zkoušky na úrovni školy se budou konat mezi 16. květnem a 10. červnem. Konkrétní termíny vypisují ředitelé škol. Všichni úspěšní maturanti by měli dostat maturitní vysvědčení do 12. června.