V Česku padaly i stoleté teplotní rekordy

Počasí v Česku bylo v pondělí neobvykle teplé. Přibližně na třech čtvrtinách dlouhodobě měřicích stanic padly teplotní rekordy pro 21. říjen. V šesti případech byl dokonce překonán rekord starší než 100 let. Velmi teplo bylo zejména na jihu Čech, nejtepleji ve Vyšším Brodě a v Pohoří na Šumavě, a to shodně 26,4 stupně Celsia. ČTK to řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Šimandl. Teplotu nad 25 stupňů, která je hranicí letního dne, zaznamenaly tři stanice. Vedle Vyššího Brodu a Pohoří to byl ještě Vimperk, kde meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Teplotní rekordy pro 21. říjen padly na zhruba třech čtvrtinách stanic, které měří alespoň 30 let. Takových má ČHMÚ v celém Česku 152. Tabulky rekordů se budou přepisovat i na šesti z 11 stanic, které měří 100 let a více. Na stanici v Opavě-Oticích, která měří 140 let, se v pondělí teplota vyšplhala na 23,9 stupně Celsia, čímž byl o 2,7 stupně překonán dosavadní rekord z roku 1943. Stanice v Přerově, která měří 136 let, zaznamenala v pondělí maximum 22 stupňů, čímž by překonán rekord z roku 2013.