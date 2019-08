V Česku mírně ubývá černých skládek, teď jich je v zemi přes 10 tisíc

V Česku je přes deset tisíc černých skládek. Vyplývá to z údajů serveru ZmapujTo, který jejich výskyt sleduje. Lidé na černé skládky nejčastěji vyhazují běžný odpad. Objevuje se tam ale taky třeba stavební suť nebo části aut. Za loňský rok v Česku vzniklo asi 1500 nových černých skládek. Obce a dobrovolníci je ale zároveň průběžně odstraňují. Podle ministerstva životního prostředí by proti vzniku černých skládek měly bojovat hlavně obce a to budováním sítě kontejnerů a sběrných dvorů. Také třeba zajištěním dostatečné sítě popelnic a odpadkových košů.

Podle serveru ZmapujTo jsou černé skládky nejčastěji v přírodě u velkých měst nebo třeba u bývalých továren.