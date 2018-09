V Česku meziročně přibylo sebevražd, pomoci má plán prevence

V České republice loni meziročně přibylo sebevražd o šest procent, celkem si vzalo život téměř 1400 lidí, převážně mužů. Počet má pomoci snížit Národní plán prevence sebevražd, na kterém pracují odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a z ministerstva zdravotnictví. ČTK to řekl mluvčí NUDZ Jan Červenka. Podle aktuálních předběžných údajů Českého statistického úřadu si loni vzalo život 1395 osob, v roce 2016 to bylo 1316 lidí.

"Minulý rok jsme v tiskové zprávě upozorňovali na skutečnost, že v ČR je míra sebevražednosti nad průměrem evropských zemí: že denně na sebevraždy připadají čtyři ztracené životy. Přitom lze sebevraždě v mnoha případech předejít. Upozorňovali jsme i na to, že v ČR preventivní aktivity v podstatě neexistují," uvedl vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler. Na upozornění odborníků zareagovalo ministerstvo zdravotnictví. V rámci nové dvouleté spolupráce ČR a evropské kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) vznikne do konce roku 2019 první Národní plán prevence sebevražd, který bude vycházet ze situační analýzy českého prostředí a z práce národní pracovní skupiny pro prevenci sebevražd složené z odborníků. Postup budou dozorovat a konzultovat také zahraniční experti.