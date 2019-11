V Česku loni začalo podnikat o čtvrtinu víc žen než mužů

Už osm let v řadě začíná v Česku nově podnikat víc žen než mužů. Loni byl rozdíl zhruba čtvrtinový. Vyplývá to z údajů Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V celkovém počtu živnostníků ale nadále dominují muži, je jich téměř milion tři sta tisíc, zatímco žen jen necelého tři čtvrtě milionu. "Ženy obvykle začínají podnikat z důvodu větší flexibility řízení svého života v době mateřské nebo návratu po mateřské," říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění českých podnikatelek. "Je to něco kolem 30 procent. Podobné číslo jsou ty ženy, které se prostě vypracovaly. Menší procento firem je to, kdy ta firma by zanikla a žena přebírá tu roli majitele," dodává Kohoutová.