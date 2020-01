V Česku loni vzrostla kriminalita, největší podíl trestných činů tvořily majetkové

V Česku loni vzrostla kriminalita o 3,5 procenta na 199 221 trestných činů. Objasněno bylo necelých 106 tisíc. Kriminalita stoupla ve všech krajích s výjimkou Libereckého a Zlínského. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo policejní prezidium. Největší podíl trestných činů - 51,3 procenta - tradičně tvořily činy majetkové. Vražd policisté řešili o 27 více než předloni - 143, z toho 81 dokonaných, 56 ve stadiu pokusu a šest ve fázi přípravy. Nejčastějším motivem zůstaly osobní vztahy. Loni rovněž pokračoval trend vzrůstající kybernetické kriminality. "Hodně trestných činů přechází do kyberprostoru, kde jsou páchány podvody nebo mravnostní trestná činnost," řekl ředitel kriminální policie Michal Foit. Upozornil také na to, že provedení trestných činů bývá promyšlenější než dřív.

Před loňským rokem se kriminalita v ČR naposledy zvýšila v roce 2013 po lednové amnestii, kterou vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus. Tehdy vzrostla o sedm procent na více než 325 tisíc trestných činů, přičemž více než polovinu pachatelů tvořili recidivisté.