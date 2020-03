V Česku je 1289 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, dva zemřeli

Potvrzených lidí s onemocněním Covid-19 je v Česku 1289. Od pondělí tak přibylo 128 případů. Aktuální čísla zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách. Testováno bylo 19 624 lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je teď k dispozici 45 odběrových míst a 51 potvrzených laboratoří. Kapacity budou stále narůstat. V pondělí se z nákazy koronavirem vyléčil v Česku další pacient, v pořadí tak šlo o sedmého. Nejvíc nakažených je stále v Praze, nejméně pak v Libereckém kraji.

V Česku v úterý zemřel druhý pacient nakažený novým typem koronaviru. Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizovaný v Havířově. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pacient byl podle něj v pokročilém stádiu rakoviny, zemřel na selhání orgánů. První oběť koronaviru Česko oznámilo v neděli, byl to pětadevadesátiletý muž z Prahy.

Hromadné akce budou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) opět povolené jako jedny z posledních, podobně otevření škol. Rozvolňování opatření umožní podle jeho náměstka Romana Prymuly takzvaná chytrá karanténa, kdy se budou rychle vyhledávat a izolovat konatky nakažených. Zásadní je nastartování průmyslu, řekl v úterý Prymula novinářům. Nový způsob karantény chce ministerstvo spustit po Velikonocích. "Do tří dnů chceme vytipovat kontakty pozitivních, ty co nejrychleji otestovat a izolovat jejich kontakty. Místa, kde se vyskytovali, by se pak měla dezinfikovat," uvedl náměstek. "Chceme nastartovat zejména běh průmyslu. Nepočítali jsme, že výrobu zastaví automobilový průmysl," doplnil. "Pravděpodobně půjdeme zpětně, jak byla opatření zaváděna. Hromadné akce, kultura, koncerty a fotbalové zápasy budou jedny z posledních, které uvolníme," řekl ministr k uvolňování restriktivních opatření.