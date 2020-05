Z covidu se v ČR vyléčilo přes 5000 lidí, tři pětiny z nakažených

Počet vyléčených z covidu-19 v Česku překročil o 43 lidí hranici 5000. Uzdravily se už tři pětiny pacientů, u nichž se od začátku března nákaza prokázala. Aktuálně se s ní potýká méně než 3000 lidí. Od března do dnešního odpoledne onemocnělo 8240 lidí, za dnešek zatím přibylo 19 nakažených. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Do dneška s koronavirem zemřelo 288 lidí.

Celý květen se přírůstek případů nakažených drží denně pod stovkou, zatímco vyléčených rychle přibývá. Laboratoře v úterý provedly 8321 testů, tedy podobný počet jako v jiných všedních dnech. Nákazu prokázaly u půl procenta z testovaných. Už delší dobu se tento ukazatel drží pod jedním procentem nebo těsně kolem této hodnoty.