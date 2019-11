V Česku by mohlo být více pěstitelů léčebného konopí

V Česku by v budoucnu mohlo přibýt pěstitelů léčebného konopí. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny v udělování licencí. Slibuje si od nich větší dostupnost léčiva a snížení jeho ceny. Místo výběrového řízení na pěstitele či dovozu by měli podnikatelé a firmy získávat povolení. Produkci bude možné také vyvážet. Vyplývá to z navrhované novely o návykových látkách a léčivech, kterou na svém webu zveřejnila vláda. Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisuje se například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Pacientů, kteří ho mají, přibývá. Letos v květnu jich bylo 665, lékaři jim předepsali celkem přes pět kilogramů léčiva.

Od příštího roku se bude léčba z větší části proplácet. Zdravotní pojišťovny budou hradit pacientovi měsíčně nejvýš 30 gramů, a to 90 procent ceny. Podle odhadů by to mělo stát 450 milionů korun. Povolení má v Česku jediný pěstitel, distributoři mohli léčivo také dovážet. Ministerstvo v podkladech k novele uvedlo, že nynější systém pěstování a výkupu kvůli podmínkám výběrového řízení není pružný a neumožňuje zajistit nejlevnější cenu a distributoři přebytky nemohou vyvážet a musí je zničit.