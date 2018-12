V České mincovně dokončují pro ČNB zlaťák za sto milionů korun

Zlatou minci v nominální hodnotě sto milionů korun dokončují pro Českou národní banku (ČNB) v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Zlaťák vážící 130 kilogramů má průměr více než půl metru a veřejnost ho bude moci obdivovat od 1. února do 28. dubna na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v prostorách Císařské konírny Pražského hradu. Na prodej zlatá mince není, z výstavy unikát poputuje do trezoru národní banky, řekl ČTK v Jablonci Jaroslav Moravec z ČNB, který na dokončování mince dohlíží.

Obří mince se vyrábí v jediném exempláři, i když švýcarská slévárna firmy Metalor Technologies v říjnu vyrobila dva odlitky z ryzího zlata o hmotnosti 270 kilogramů. Vybrán byl jeden, z něhož ve vídeňské mincovně více než polovinu hmotnosti ubraly frézy. V jablonecké České mincovně teď dokončují cizelérské a rytecké úpravy, na minci se vystřídá více než desítka nejzkušenějších lidí. K tomu, aby těžký kus zlata obrátili, potřebují malý jeřáb. Autorem unikátní mince, která je druhou největší na světě, je akademický sochař Vladimír Opl. Větší než český zlaťák je v současné době na celém světě jen australská mince z roku 2011 s průměrem 78 centimetrů, váží přes tunu.