V České Lípě chtějí cizincům pomoci s češtinou a integrací

S češtinou a integrací chtějí v České Lípě pomoci stovkám dělníků, kteří pracují v místních podnicích, a také jejich dětem. Do projektu za 1,8 milionu korun, na který radnice žádá dotaci, se zapojilo sedm škol a dalších organizací. Cílem projektu je zlepšit soužití a vzájemné vztahy mezi cizinci a majoritní společností ve městě a také odstranit problémy v komunikaci a adaptaci jejich dětí ve školách. ČTK to řekla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. V českolipských základních a mateřských školách se podle mluvčí vzdělává zhruba 360 dětí, které neumí česky nebo rozumí jen s velkými obtížemi. Většinou jde o Mongoly. Kromě nich žije ve třetím největším městě Libereckého kraje kolem 2500 cizinců, kteří jsou na tom s češtinou mnohdy ještě hůř než jejich děti.

"Děti cizinců mají povinnost po příjezdu do naší země chodit do školy, to ukládá zákon. Bohužel zákon už vůbec nemyslí na to, aby dal těmto dětem čas se náš jazyk naučit. Zbytečně tak vznikají nepříjemné situace mezi cizinci a majoritní společností. V rámci tohoto projektu jim tak chceme situaci usnadnit a samozřejmě pomoci i cizincům, kteří se mnohdy nacházejí v opravdu velmi těžké situaci," řekla starostka Jitka Volfová (ANO). Hlavní aktivitou projektu bude výuka českého jazyka. Projekt počítá i se vzděláváním pedagogů, využitím překladatelských služeb pro tlumočení mezi rodiči a školou. V plánu jsou také kulturní akce, na kterých by měli lidé možnost poznat historii a kulturu Mongolů.