V červnu do ČR zavítá barmská vůdkyně Su Ťij

Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij přiletí začátkem června na návštěvu České republiky. Vyplývá to z materiálu, který předložilo vládě ministerstvo zahraničí. Su Ťij se setká s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) i zástupci Parlamentu. Vystoupí také na podnikatelském fóru a zúčastní se přednášky na Karlově Univerzitě. Nositelka Nobelovy ceny za mír by měla podle dokumentu v Česku pobývat od soboty 1. června do úterý 4. června na Babišovo pozvání. Součástí delegace budou ještě ministr pro investice a zahraniční ekonomické vztahy a ministr pro mezinárodní spolupráci. Su Ťij byla v ČR již v roce 2013 jako host konference Forum 2000, která je svázána s odkazem Václava Havla. Právě na Havlův návrh Su Ťij v roce 1991 získala Nobelovu cenu za mír.