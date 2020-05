V centru DOX začne výstava českých umělců o kultuře Západní Papuy

Centrum současného umění DOX v Praze se po pauze způsobené koronavirem dnes otevře veřejnosti, začne v něm výstava nazvaná Ultrasupernatural. Je dílem umělecké dvojice Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein a čerpá z jejich mnohaletých zkušeností s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek. Do oblastí Západní Papuy a Papuy Nové Guiney podnikli sochař a fotografka za 20 let 11 výprav, zkoumali místní domorodé kmeny a jejich kulturu a zpracovali vzájemné poznávání do mnoha uměleckých děl. Domorodcům zprostředkovali i kontakt se západními astronauty, kteří pro příslušníky primitivních kultur byli posly z nebes.

Papuánské původně kanibalské kmeny v minulosti zkoumali antropologové a další vědci, Šlapetová s Rittsteinem se na ně dívali očima umělců. Jejich cílem nebyl etnologický výzkum, ale umělecká metafora vyjadřující zázrak setkání dvou mentalit oddělených od sebe příkopem času. Sbírali jejich pověsti a legendy a postupně zaznamenávali, jak do původně civilizací netknutých oblastí proniká pokrok se všemi jeho negativními jevy. Své zkušenosti průběžně zpracovávali a přenesli do souborů kreseb, videí, objektů, fotografií i monumentálních soch.