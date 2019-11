V části škol začala stávka učitelů kvůli platům

V části škol začala stávka učitelů, kteří nesouhlasí s výsledky jednání o růstu platů v příštím roce. Některé zůstaly zavřené, v dalších budou mít děti místo výuky náhradní program. V pondělí se podle vedení odborů hlásilo ke stávce kolem 6000 škol, tedy asi polovina všech. Odbory se pro vyhlášení stávky rozhodly minulý týden poté, co se ministr školství Robert Plaga s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO) dohodli na navýšení tarifů učitelů o osm procent. Odboráři požadovali růst tarifů o deset procent. Podle nich ministr porušil slib, který jim dal. Premiér s ministrem označili stávku za zbytečnou. Zvýšení učitelských platových tabulek o osm procent pak v pondělí schválila vláda.

Podle odborářů vláda neplní své závazky vůči pedagogům. Na jaře původně plánovala zvýšení sumy na jejich výdělky o 15 procent, potom svůj záměr snížila na růst o deset procent. Podle odborů tak učitelé ustoupili dostatečně. Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v ČR letos v prvním čtvrtletí činila 32.466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42.205 Kč. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36.224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy. Odbory zároveň poukazují na to, že platy rostou i v jiných částech veřejné správy a výdělky pedagogů se od průměru vzdalují pomalu.

Podpora stávky je v krajích rozdílná. Zhasnutá světla, zavřené dveře a nikde žádné děti, tak to vypadalo u škol v jednadvacetitisícovém Bohumíně na Karvinsku. K celodennímu protestu se ve městě připojila většina základních i mateřských škol. Právě na Karvinsku by podle úterních informací odborů mohla být podpora stávky největší. V Plzeňském kraji stávkuje 61 škol ze 450, nejčastěji se zapojily školy základní. Dalších sedm škol stávku podporuje. V Praze se zatím nevyskytly komplikace. Ke školám, které měly zůstat zavřené, ráno děti nepřicházely. Do škol, kde mají omezený provoz, dorazilo školáků asi méně než obvykle. Podle informací ČTK zůstala zřejmě v hlavním městě přes stávku učitelů většina škol otevřená. Stávku v Královéhradeckém kraji podpořilo podle odhadů odborářů 25 procent škol, většina zavřít nemusela.