V části Družby, kudy teče ropa do ČR, je prý opět kontaminace

V jižní části ropovodu Družba, kterou teče ropa i do Česka, byla opět naměřena zvýšená kontaminace. Informaci, kterou ČTK získala od několika zdrojů, potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zvýšené hodnoty byly podle něho naměřeny na ukrajinsko-slovenských hranicích. Slovenský přepravce ropy Transpetrol informace o kontaminaci ropy popřel, podle Havlíčka ale znečištění zjistily rozbory, jejichž správnost se bude ověřovat. Havlíček uvedl, že do Česka zatím proudí čistá ropa a potrvá ještě minimálně dva dny, než do ČR doteče všechna ropa před zjištěným znečištěním. Ve státních rezervách jsou podle něj ještě minimálně dvě třetiny kapacity ropy, což jsou zásoby zhruba na 60 dnů.

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr ČTK řekl, že v šarži ropy pro Unipetrol se v kontrolním vzorku na Ukrajině objevil chlorid v mnohonásobně vyšším množství, než je pro rafinerii přípustné, firma proto přebírání této šarže ropy přerušila. Následovat budou kontrolní testy, protože nelze vyloučit, že při prvním rozboru chybovala laboratoř. Slovensko, Maďarsko ani Rakousko totiž kontaminovanou ropu nehlásí.