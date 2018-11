V Č. Budějovicích divoké prase vběhlo do obchodu a zranilo ženu

Divoké prase se zatoulalo do centra Českých Budějovic. Vběhlo do prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. Pak se střetlo se ženou na ulici a zranilo ji. Záchranáři ženu převezli do nemocnice. Při útěku divočák přeplaval řeku. Zjevně dezorientované prase nebylo podle mluvčí městské policie Věry Školkové možné odchytit, proto se ho strážníci snažili zahnat za hranice města.