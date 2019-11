V bývalém újezdu v Brdech začal znovu pyrotechnický průzkum

V bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016 chráněnou krajinnou oblastí, začal znovu pyrotechnický průzkum. Hlavní podnět k tomu daly Vojenské lesy a statky (VLS), které potřebují vyčistit místa, na nichž intenzivně hospodaří a kde je stále hodně munice. Je třeba vyčistit asi 2400 hektarů lesa. Na rozdíl od předchozího povrchového čištění, které začalo v roce 2012 a trvalo pět let, se nyní dvě desítky pyrotechniků pustily do hloubkového průzkumu. Ten se dělá pomocí detektoru kovu a zpravidla do hloubky 30, popřípadě 50 centimetrů. Neznámé předměty musí pyrotechnik opatrně vykopat a zjistit, o co se jedná, i kdyby to měl být jen hřebík. Proto práce postupují pomalu. Při předchozím průzkumu ženisté našli na území o rozloze téměř 13.000 hektarů bezmála 10.000 kusů nevybuchlé munice.