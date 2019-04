V Brně se srazily trolejbus a tramvaj, 40 zraněných, škoda 2 mil.

V centru Brna se čelně srazil trolejbus s tramvají, zranilo se při tom 40 lidí, z toho 13 těžce a středně těžce. Všichni pacienti byli rozvezeni do brněnských nemocnic, mezi zraněnými jsou dvě děti. ČTK to řekla mluvčí zdravotnické záchranné služby Michaela Bothová. Zraněni byli také oba řidiči. Příčina nehody se vyšetřuje. Škoda je kolem dvou milionů korun. Zranění byli rozvezeni prakticky do všech brněnských nemocnic.

Mluvčí drážní inspekce Martin Drápal uvedl, že šlo o čelní střet. Hasiči sedm lidí vyprošťovali z trolejbusu. "Příčina nehody může být od technické závady přes zdravotní indispozice řidiče až po chybu řidiče," řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Některá média spekulují o tom, že jednou z vyšetřovacích verzí je to, že se trolejbus vyhýbal ženě s kočárkem nebo že ho oslnilo slunce.