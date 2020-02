V Brně se srazily dvě tramvaje, přes deset lidí se zranilo

Při ranní srážce dvou tramvají v Brně v Křížové ulici se zranilo více než deset lidí. Dva zraněné záchranná služba ošetřila na místě, tři odvezla do nemocnice a další cestující vyhledali lékařskou pomoc sami. Mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dana Lipovská ČTK řekla, že nemocnice v této souvislosti ošetřila deset pacientů. V obou tramvajích cestovalo dohromady 200 lidí. Provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl uvedl, že z vozů vyjmuli záznamová média, karty i kamery, i to by mohlo pomoci zjistit příčiny nehody.