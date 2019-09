V Brně připomněli jmenování Jošta králem i první zmínku o Moravě

Pietní akt u hrobu markraběte Jošta Moravského i krojovaný průvod centrem Brna nabídl Den za Moravu. Konal se u příležitosti dvou historických událostí, 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech a 609 let od zvolení Jošta římským králem. ČTK to řekla místopředsedkyně pořadatelské Moravské národní obce Lenka Holaňová. Akce se konala pod záštitou jihomoravského hejtmana Bohumila Šimka (ANO) a brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS).

"Jošt byl nejvýznamnějším moravským politikem, který dosáhl nejvyššího cíle, když byl jmenován římským králem," uvedla Holaňová. "Chceme, aby si lidé uvědomili, že má Morava více než tisíciletou historii. Chceme, aby se na to nezapomnělo a byli na to Moravané hrdí," řekla Holaňová. Akce začala na Moravském náměstí, kde je jezdecká socha Jošta Moravského na koni.