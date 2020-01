V Brně někdo posprejoval mešitu, hrozí zabitím šiřitelům islámu

Na brněnskou mešitu někdo nasprejoval nápis "Nešiřte islám v ČR! Jinak vás zabijeme". Policie čin od pátečního odpoledne vyšetřuje, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Bohumil Malášek. Mešita ve Vídeňské ulici, jediná v Brně, se stala terčem anonymního útoku v minulosti již několikrát. Předseda Ústředí muslimských obcí v České republice Muníb Hasan Alravi (Muneeb Hassan Alrawi) ČTK řekl, že útok na mešitu přichází po delší době klidu. "Bereme to vážně jako přímou výhrůžku, není to anonymní výkřik na internetu. Je potřeba to vnímat i ve světle útoků na mešity ve světě a celkově, řekl bych, tíživé nálady a atmosféry v Česku," řekl Alravi.

Mešita v Brně se otevřela v roce 1998 a muslimové se zde pravidelně scházejí k modlitbám. Už před otevřením vyvolala protesty. Islámská nadace v Brně původně chtěla i věžičku symbolizující minaret, ale nakonec po protestech ustoupila. Nade dveřmi je tak jen zelená mozaika s náboženským textem.