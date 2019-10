V Brně dostali první dva pacienti nový typ srdeční pumpy

První dva pacienti se srdečním selháním dostali v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie nový typ levostranné mechanické srdeční podpory. Podporuje či plně nahrazuje funkci levé komory, která pumpuje krev přes aortu do celého těla. Jelikož pumpa nemá ložiska a funguje v magnetickém poli, není třeba ji udržovat a její funkčnost je časově neomezená, řekl novinářům ředitel centra Petr Němec. Pro pacienty jde o výrazné zlepšení kvality života, což potvrdil i jeden z pacientů Jan Sadílek. "Před operací jsem sotva dýchal a chodil. Teď normálně dýchám, spím i chodím, můžu fungovat v podstatě normálně," řekl Sadílek. Nesmí se jen koupat a sprchovat se může se speciálním vakem. Ze srdce totiž vede přes kůži kabel k řídicí a informační jednotce a k bateriím. Díky ní vidí pacient, jak pumpa funguje, jakou kapacitu má baterie a jsou v ní i alarmy, které signalizují případné problémy. Baterie vydrží deset hodin a napojené jsou dvě, navíc má pacient náhradní. U části pacientů, u kterých to lze a stojí-li o to, následuje po nalezení vhodného dárce transplantace, někteří fungují s pumpou do konce života.