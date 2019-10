V Boršicích je nové chráněné bydlení,v tak malé obci je ojedinělé

V Boršicích na Uherskohradišťsku se otevřelo nové chráněné bydlení. Bude jej obývat šest žen se zdravotním postižením, které přejdou z domovů pro osoby se zdravotním postižením ve Velehradě a Medlovicích. Zřízení chráněného bydlení v tak malé obci a její aktivní přístup je ojedinělý, řekla ČTK krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL). V Boršicích žije asi 2200 obyvatel. Chráněné bydlení je součástí běžné zástavby obce, klientky budou žít v rodinném domě se zahradou. Obec v roce 2016 dům koupila a zrekonstruovala jej. Projekt si vyžádal necelých 12 milionů korun, 90 procent pokryly evropské dotace, necelé dva miliony dala obec. "Není to běžné, ve výzvě jsme byli jediná obec z republiky," uvedl místostarosta Boršic Petr Dula.

Impulsem pro obec zřídit chráněné bydlení byla podle něj snaha v budoucnu nabídnout svým občanům, dnešním dětem s mentálním postižením, chráněné bydlení v Boršicích. Tamní obyvatelé podle něj proti zřízení služby nic nenamítali. "Je zde velice pozitivní nálada, lidé to vítají, sousedé nemají problém, již se s klientkami znají," uvedl místostarosta. Obyvatelky boršického zařízení, kterým je od 37 do 50 let, docházejí do sociálně terapeutických dílen, jsou zaměstnané. K dispozici jim však jsou neustále odborné pracovnice. Klientky získaly přestěhováním z domovů zejména velkou svobodu.