Do mosteckého babyboxu v sobotu v noci někdo uložil novorozeně. Holčičku lékaři našli zabalenou v ručníku a na první pohled zdravou. Dostala jméno Jolana. V Mostě je to páté dítě odložené do babyboxu, z toho jen jeden byl kluk.

Jolana je třinácté letošní dítě nalezené v některém z babyboxů. Ty v Česku fungují už 13 a půl roku. Za to dobu do nich někdo uložil celkem 175 novorozenců. První babybox byl v Česku zprovozněn v červnu 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně.