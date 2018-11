V 91 letech zemřel herec Lubomír Kostelka. Uvedl to server Blesk.cz. Hrál u Jana Wericha v Divadle ABC, v pražské Laterně magice či v Hudebním divadle v Karlíně. Naposledy se v televizi objevoval jako děda Lubin v Kouzelné školce a hrál i v komedii Babovřesky 2 Zdeňka Trošky z roku 2014. Přestože hrál spíše menší a epizodní role, patřil Kostelka k nejobsazovanějším českým hercům posledních desítek let.

Během války se Lubomír Kostelka vyučil elektrikářem a rozhodující pro jeho další osudy bylo setkání s Vladimírem Menšíkem na brněnské průmyslovce. Stali se nerozlučnými kamarády. Díky němu se také dostal z Brna do Prahy a seznámil se s Janem Werichem, který v té době šéfoval dnešnímu Divadlu ABC. Krátce také Kostelka pobyl v Laterně magice a od 60. let se začal věnoval filmu a televizi. Až do pozdního věku se objevoval rok co rok v několika filmech a seriálech. V roce 1999 byl nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve snímku Kuře Melancholik. V roce 2001 ho Vladimír Michálek obsadil do snímku Babí léto s Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou. Kostelka hrál také v televizních seriálech Bylo nás pět, Život na zámku nebo Ranč U Zelené sedmy.