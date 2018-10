Útok v Afgánistánu nemířil cíleně na české vojáky, zraněný bude převezen do Česka

Voják, těžce zraněný při útoku v Afgánistánu, bude převezen do péče lékařů v Česku. Informoval o tom ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Podle něj to bude možné, jakmile to vojákův zdravotní stav dovolí. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Aleše Opaty je voják už po druhé operaci a jeho stav je stabilizovaný. Opata dodal, že útok v Afghánistánu nemířil přímo na české vojáky, ale na kolonu koaličních vozidel.

Útok proběhl ve středu základny Bagrám, padesát kilometrů severně od Kábulu. Obrněný vůz českých vojáků se převrátil poté, co někdo odpálil blízké civilní vozidlo naložené výbušninami. Další zranění jsou mimo ohrožení života. Útok podle Opaty nepovede k omezení činnosti české jednotky, jako tomu bylo po srpnovém útoku, při němž zahynuli tři vojáci. "Jednotka bude dál plnit svůj operační úkol," řekl Opata. Metnar zdůraznil, že Česko zůstává součástí mezinárodní koalice v Afghánistánu a čeští vojáci tam budou dál plnit koaliční úkoly.