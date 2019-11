Úterní únik škodlivin na Českolipsku šetří policie jako obecné ohrožení

Jednou z látek, která způsobila úterní explozi v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře v Hamru na Českolipsku, byla kyselina sírová. Českém rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Lucie Hložková. Další vzorky stále odebírá chemická laboratoř. Při nehodě se zranilo osm lidí, dva z nich jsou v kritickém stavu. Na vyšetření muselo jít i deset zdravotníků, kvůli podezření na kontaminaci neznámou látkou. Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo. Neštěstí vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Nikdo obviněn nebyl, řekla českolipská mluvčí policie Ivana Baláková.