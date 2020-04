Ústřední štáb jednal o dodávkách ochranných pomůcek v květnu

Ústřední krizový štáb se zabývá tím, jak zajistit dodávku ochranných pomůcek do Česka po 5. květnu, kdy vyprší smlouvy na dodávky pomůcek ze zahraničí. Po jednání štábu to řekl jeho šéf a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pracovní skupina, která se dodávkami zabývá, mimo jiné mapuje české kapacity, řekl ministr. Zvažuje také, že by si některé sektory mohly ochranné pomůcky zajišťovat samy. Do 5. května má ČR podle Hamáčka také zajištěnou leteckou přepravu pomůcek do země. Štáb se podle Hamáčka také zabýval rostoucí nezaměstnaností v Česku. "Nezaměstnanost z logiky vývoje roste, nicméně zatím nijak fatálně," řekl. Štáb nyní řeší, jak by mohl využít lidi, kteří pracovat chtějí, například v zemědělství. "Ukazuje se, že je tam nedostatek pracovních sil, protože v minulých letech to zajišťovali pracovníci ze zahraničí," řekl Hamáček. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se také snaží vyřešit situaci zahraničních pracovníků, kteří v Česku žijí, ale nyní práci nemají. Štáb se snaží řešit i situaci pendlerů, kteří kvůli vládním opatřením nebo i z jiných důvodů nemohou pracovat v zahraničí. "Ministerstvo práce pro ně připraví informační materiál, aby věděli, jaké jsou možnosti státní podpory, aby nezůstávali bez prostředků a nedostávali se do neřešitelných situací," uvedl Hamáček.