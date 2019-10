Ústavní soud zrušil zdanění náhrad z církevních restitucí

Církevní restituce se danit nebudou. V úterý o tom rozhodl Ústavní soud. Řekl to soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Pokud by Ústavní soud zdanění nezrušil, podléhaly by finanční náhrady za církevní restituce od příštího roku 19procentní dani. Podle soudu by bylo dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené komunistickým režimem proti základním principům demokratického právního státu. Zdanění prosadila vláda ANO a ČSSD s podporou poslanců KSČM a SPD, když přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal v květnu. Jaromír Jirsa zdůraznil, že žádnému jinému okruhu restituentů se po roce 1989 nestalo to, co církvím, tedy aby stát zpětně zpochybnil jejich restituční nárok. Nález argumentuje také tím, že finanční náhrada má vedle restitučního účelu také další funkci - měla by připravit církve a náboženské společnosti na budoucí ekonomickou odluku od státu. Církve vykonávají řadu činností ve zdravotnictví a sociální oblasti, které stát není schopen sám zajistit, uvedl Jirsa.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi stanovil, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Roční splátka činí přibližně dvě miliardy korun, do konce loňského roku tedy bylo vyplaceno přibližně 12 miliard korun. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030. V prvních třech letech platnosti zákona činil státní příspěvek na podporu činnosti církví, tedy především na platy duchovních, přibližně 1,44 miliardy korun. Letos to bylo 1,16 miliardy korun.

Ministři: Rozhodnutí ÚS je třeba respektovat

Rozhodnutí Ústavního soudu je třeba respektovat. Novinářům to shodně řekli ministr vnitra Jan Hamáček, kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Na stejné stanovisko se omezil i prezident Miloš Zeman. ČSSD podle Hamáčka vyčerpala možnosti, jak podle jejího názoru špatně konstruované restituce zvrátit. Státní rozpočet si podle Schillerové s výpadkem peněz poradí. Sociální demokracie je podle Hamáčka nadále přesvědčena, že způsob zvolený tehdejší vládou pro vyrovnání s církvemi nebyl spravedlivý vůči ostatním restituentům.

Představitelé české katolické církve jsou spokojeni

Maximálně spokojeni s nálezem Ústavního soudu jsou představitelé české katolické církve. Kardinál Dominik Duka uvedl, že je rád, že 30 let po pádu komunismu to nejsou komunisté, kdo určuje meze působení církví. "Je to dobrá zpráva pro všechny, kterým leží na srdci svoboda a demokracie," uvedl ve vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.