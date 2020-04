Ústavní soud: Justice chybovala, když povolila vydání Tchajwanců do Číny

Ústavní soud vyhověl stížnostem osmi Tchajwanců a zrušil rozhodnutí o jejich vydání do Čínské lidové republiky. Tam jsou trestně stíhaní kvůli údajnému telekomunikačnímu podvodu. Podle nálezu Městský soud v Praze a po něm ani Vrchní soud dostatečně nezohlednily riziko, že Čína bude s těmito lidmi zacházet špatně a čínské záruky nebyly dostatečně konkrétní. Navíc je poskytla diplomacie, nikoliv čínský nejvyšší soud a generální prokuratura, do jejichž kompetencí spadají záležitosti trestu a stíhání, dodala soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková. Tchajwanci vzhledem k dalšímu vývoji událostí do Číny vydáni nebyli.

Čína požádala o vydání Tchajwanců kvůli tomu, že údajně v Praze založili gang, který postupně vylákal z několika Číňanek žijících v Austrálii desítky milionů korun. Tchajwanci vinu popírali.