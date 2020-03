Ústavní činitelé odmítli nátlak Číny, odsoudili vyhrožování

Nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak Číny a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními. Reagovali tak na dopis čínského velvyslanectví kvůli plánované cestě senátorů na Tchaj-wan. Zdůraznili, že Česko i jeho představitelé mají právo na nezávislé rozhodování v zahraniční politice. Potvrdili i zájem rozvíjet ekonomickou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem, podle nich to nezpochybňuje politiku jedné Číny, kterou Česko zastává. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se ústavní činitelé v bodě, který se týká Číny, neshodli, a museli hlasovat o znění společného prohlášení. Vystrčil před schůzkou mluvil o tom, že chce navrhnout odvolání čínského velvyslance.

Ústavní činitelé: Z Afghánistánu se nesmíme stáhnout překotně

Alianční vojska by se z Afghánistánu neměla stahovat překotně, varovali čeští ústavní představitelé. Řešení konfliktu je podle nich hlavně v afghánských rukách. Uvedli to ve společném prohlášení, na kterém se shodli na schůzce na Pražském hradě. Geograficky by se Česko mělo soustředit hlavně na oblasti přiléhající k Evropě a na oblasti, které jsou pro bezpečnost Evropy významné. Zdůraznili vzrůstající význam stabilizace a zajištění bezpečnosti v regionu Sahelu. Česká armáda se společně se spojenci angažuje v Mali, kde bojuje proti islámským radikálům. V zemi v současné době zajišťuje ochranu velitelství výcvikové mise Evropské unie, podílí se také na výcviku a na ochraně výcvikové základny. Od poloviny roku převezme velení této misi. Zároveň ministerstvo obrany navrhlo účast v protiteroristické jednotce Takuba, kterou by společně vytvořili pod francouzským velením některé evropské země. Česká armáda by do této bojové mise chtěla vyslat své speciální síly. Vláda již záměr odsouhlasila, nyní musí ještě vyslání vojáků schválit Parlament.